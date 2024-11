“Viviamo in un periodo in cui la guerra fa parte della nostra vita quotidiana, sicuramente lo scenario dell’est Europa in Ucraina peggiora ma d’altronde è più di un anno che si è formato un fronte a sostegno della Russia che mette insieme Iran, Corea del nord e per certe forniture tecnologiche la Cina. Dobbiamo capire se questo fronte può rendere più pericolosa la volontà di Putin di espandere i suoi confini. Da tempo registriamo il coinvolgimento di altri Paesi in questa guerra, pensiamo se la Nato avesse mandato le sue truppe cosa sarebbe successo ma la Nato ha detto sempre che rimarrà fuori da questa guerra. Mi auguro solo che la Russia venga coinvolta in un tavolo di pace”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine dell’inaugurazione del Villaggio Difesa al Circo Massimo a Roma.

