Gli indù del Myanmar hanno celebrato il Diwali riunendosi nei templi per offrire preghiere e accendere candele. Diwali deriva dalla parola “Deepavali”, che significa “una fila di luci”. Candele e lampade a olio vengono accese per simboleggiare la vittoria della luce sulle tenebre e della conoscenza sull’ignoranza. Il Diwali è una delle principali feste religiose per gli indù, ma è osservato anche da sikh, giainisti e buddisti. Le storie delle origini del Diwali variano a seconda dei luoghi, ma hanno tutte lo stesso tema di fondo: la vittoria del bene sul male.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata