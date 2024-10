Quest'anno si celebra il 31 ottobre e il primo novembre: da dove arriva la tradizione, come si festeggia e cosa significa la Festa delle Luci

Il Diwali è la festa più importante dell’anno in India e in particolare per gli induisti. Viene celebrata attraverso le diverse religioni nella nazione più popolosa del mondo e nella diaspora. Generalmente per diversi giorni, quest’anno proprio a cavallo del 31 ottobre, le persone partecipano a incontri festivi, spettacoli pirotecnici, banchetti e preghiere.

Da cosa deriva il termine ‘Diwali’

Diwali deriva dalla parola “Deepavali”, che significa “una fila di luci” ed è infatti nota come Festa delle Luci. In questo giorno, i festeggianti accendono file di tradizionali lampade di terracotta con olio all’esterno delle loro case per simboleggiare la vittoria della luce sulle tenebre e della conoscenza sull’ignoranza. Induisti, buddisti, giainisti e sikh hanno tutti le loro storie di Diwali.

Quali sono alcune delle storie indù di Diwali?

Sebbene Diwali sia una grande festa religiosa per gli induisti, è celebrata anche da sikh, giainisti e buddisti. La storia d’origine di Diwali varia a seconda della regione. Tutte queste storie condividono un tema comune: la vittoria del bene sul male. Nell’India meridionale, Diwali celebra la vittoria di Lord Krishna sulla distruzione del demone Naraka, che si dice avesse imprigionato donne e tormentato i suoi sudditi. Nell’India settentrionale, Diwali onora il trionfante ritorno di Lord Rama, di sua moglie Sita e del fratello Lakshmana, dopo 14 anni di esilio nella foresta.

Come viene celebrato il Diwali?

La festa porta con sé una serie di tradizioni uniche, che variano anche in base alla regione. Ciò che accomuna tutte le celebrazioni sono le luci, i fuochi d’artificio, i banchetti, i vestiti nuovi e le preghiere. – In India meridionale, molti fanno un bagno caldo al mattino presto con olio, simboleggiando un bagno nel sacro fiume Gange come forma di purificazione fisica e spirituale. – Al nord, è consuetudine venerare la dea Lakshmi, che simboleggia ricchezza e prosperità. Il gioco d’azzardo è una tradizione popolare, poiché si crede che chi gioca d’azzardo nella notte di Diwali prospererà per tutto l’anno. Molte persone comprano oro nel primo giorno di Diwali, conosciuto come Dhanteras, un atto che credono porti fortuna. Accendere petardi è una tradizione amata, così come lo scambio di dolci e regali tra amici e familiari. Le celebrazioni di Diwali includono tipicamente rangoli, disegni geometrici o floreali realizzati sul pavimento con polveri colorate. Quest’anno, diversi stati del nord India, compresa la capitale Nuova Delhi, stanno istituendo divieti parziali o totali sui fuochi d’artificio per combattere l’aumento dell’inquinamento durante Diwali.

Le diverse religioni e le celebrazioni del Diwali

Buddisti, giainisti e sikh hanno le proprie storie su Diwali: i giainisti osservano Diwali come il giorno in cui il Signore Mahavira, l’ultimo dei grandi maestri, raggiunse il nirvana, ossia la liberazione dal ciclo di nascita, morte e rinascita. I sikh celebrano il Bandi Chhor Divas, un giorno che coincide con Diwali, per commemorare la liberazione di Guru Hargobind, una figura venerata della fede, che era stato imprigionato per 12 anni dall’imperatore Mughal Jahangir. I buddisti osservano il giorno come quello in cui l’imperatore indù Ashoka, che governò nel terzo secolo a.C., si convertì al buddismo.

