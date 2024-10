Donald Trump: "Se vinco io, Netanyahu metta fine alla guerra prima del rientro in carica"

IN AGGIORNAMENTO – Attacco aereo di Israele in Cisgiordania. Ancora alta la tensione in Medioriente, dopo i raid di ieri sulla striscia di Gaza e in Libano. Il candidato alla presidenza Usa Donald Trump avverte: se vincerò, la guerra deve finire prima che io entri in carica. Tutte le ultime notizie.

Trump: “Se vinco, guerra a Gaza deve finire prima del ritorno in carica”

Donald Trump ha detto al premier israeliano Benjamin Netanyahu che, se vincerà le elezioni Usa, Israele dovrà porre fine alla guerra a Gaza entro il suo ritorno in carica. Lo hanno rivelato a Times of Israel due fonti a conoscenza della questione. Secondo un ex funzionario dell’amministrazione Trump e un funzionario israeliano, il messaggio è stato trasmesso per la prima volta quando il candidato repubblicano alla presidenza ha ospitato il premier israeliano nel suo resort in Florida, Mar-a-Lago, a luglio.

Mentre Trump ha confermato pubblicamente di aver detto a Netanyahu che vuole che Israele vinca rapidamente la guerra, le fonti che hanno parlato con Times of Israel sono le prime a rivelare che alla richiesta era allegata una tempistica. L’ex funzionario statunitense ha sottolineato che Trump non è stato specifico nel suo appello a Netanyahu e potrebbe benissimo sostenere l’attività ‘residua’ dell’Idf a Gaza, purché Israele metta ufficialmente fine alla guerra.

Attacchi Israele in Cisgiordania

Le Forze di difesa israeliane hanno riferito che l’esercito è impegnato in un raid antiterrorismo nel campo profughi di Nur Shams, nella Cisgiordania centrale, con un attacco aereo mirato a uomini armati che hanno aperto il fuoco contro le truppe. Lo riporta il Times of Israel precisando che nell’operazione sono coinvolte forze dell’esercito, dello Shin Bet e della polizia. L’operazione, viene riferito, è iniziata poco dopo che le truppe hanno ucciso Hussam al-Malah nella città di Tulkarem, in Cisgiordania. Malah, viene spiegato dai funzionari, era un importante membro di Hamas che pianificava di effettuare imminenti attacchi terroristici. Lo riporta il Times of Israel.

