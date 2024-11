Lo staff di Carlos Mazon ha cancellato un video su X in cui il politico tranquillizzava i cittadini dicendo che l'intensità delle piogge si sarebbe ridotta

Mentre si continuano a cercare i dispersi e aumenta il bilancio delle vittime della Dana in Spagna, sta crescendo la polemica sulla gestione dell’emergenza da parte del governatore della Comunità valenciana, Carlos Mazon, del Partito popolare. Dopo le critiche per il messaggio di allerta della protezione civile arrivato sui cellulari dei residenti quando l’inondazione aveva già raggiunto gran parte dell’area colpita, ora è emerso che lo staff del governatore ha cancellato un video pubblicato su X in cui Mazon riferiva che martedì, dopo le 18, l’intensità delle piogge si sarebbe ridotta nella regione. Le piogge torrenziali sono invece iniziate poi proprio verso quell’ora. Mentre l’allerta sui telefoni è scattata poco dopo le 20. Il governatore è stato poi criticato dalla ministra della Difesa Margarita Robles, che, in un’intervista a LaSexta, ha affermato che inizialmente Mazon non aveva permesso ai militari di operare in tutto il territorio colpito. “Per fortuna ieri il governatore ha capito che l’esercito è assolutamente indispensabile, e da allora siamo ovunque e continueremo ad esserci”, ha detto la ministra.

