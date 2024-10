Le immagini: cinque giorni di incontri festivi, spettacoli pirotecnici, banchetti e preghiere

Diwali, nota come la Festa delle Luci, è la festività più importante dell’anno in India, celebrata soprattutto dagli induisti ma condivisa tra le diverse religioni della nazione e dalle comunità della diaspora. Quest’anno cade a cavallo del 31 ottobre e dura diversi giorni, durante i quali milioni di persone prendono parte a festeggiamenti, banchetti, spettacoli pirotecnici e momenti di preghiera.

Il termine Diwali deriva dal sanscrito “Deepavali,” che significa “una fila di luci”. Tradizionalmente, i festeggianti accendono file di lampade di terracotta con olio all’esterno delle loro abitazioni, simboleggiando la vittoria della luce sulle tenebre e della conoscenza sull’ignoranza.

Oltre agli induisti, buddisti, giainisti e sikh celebrano Diwali con significati specifici: per i giainisti rappresenta il giorno in cui il maestro Mahavira raggiunse il nirvana; i sikh commemorano la liberazione del Guru Hargobind con il Bandi Chhor Divas, mentre per i buddisti è il giorno della conversione dell’imperatore Ashoka. Diwali unisce così diverse tradizioni in una festa luminosa e carica di speranza.

