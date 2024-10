“Vorrei spendere alcune parole sulla drammatica situazione a Valencia e in tutta la Spagna, ciò a cui stiamo assistendo è devastante. Interi villaggi sono ricoperti di fango, persone che cercano rifugio sugli alberi e auto travolte dalla furia delle acque. Decine di persone hanno perso la vita. Migliaia sono sfollate e quindi i nostri pensieri sono con le vittime, con le famiglie e i loro amici, ma anche con le squadre di soccorso. Le squadre di soccorso stanno lavorando instancabilmente per portare in salvo il maggior numero possibile di persone e l’Europa è pronta ad aiutare“. Lo ha detto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, a Bruxelles, nella conferenza stampa di presentazione del rapporto sul “Rafforzamento della preparazione e prontezza civile e militare dell’Europa” dell’ex presidente finlandese Sauli Niinistö, in merito alle alluvioni che hanno colpito la Spagna, e in particolare la Comunità di Valencia, nella giornata di mercoledì, provocando la morte di oltre 60 persone e migliaia di sfollati.

