La diplomazia continua a lavorare per un possibile cessate il fuoco. Tel Aviv mette al bando l'Unrwa

Da un lato il lavoro della diplomazia a lavoro per un possibile cessate il fuoco e il rilascio di una dozzina di ostaggi, dall’altro le bombe dell’Idf e la decisione di Tel Aviv di mettere al bando l’Unrwa. La situazione in Medioriente resta critica mentre continua a salire la conta dei morti dopo l’ultimo attacco dell’Idf che ha raso al suolo un edificio residenziale nella città settentrionale di Beit Lahia: un centinaio i morti. E nel frattempo si fanno sempre più forti le preoccupazioni sulla mancanza di aiuti umanitari a Gaza dopo che lunedì la Knesset, cioè il Parlamento israeliano, ha approvato due leggi per vietare l’attività dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, l’Unrwa, che è il principale distributore di aiuti a Gaza. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha espresso la sua preoccupazione. “È stato trovato un nuovo modo per uccidere i bambini”, ha dichiarato un portavoce dell’Unicef, James Elder. E l’Ue ha chiesto a Israele di “rivedere la sua decisione”, definendo “essenziale” l’attività dell’Unrwa.

08:05 Idf, frammenti drone caduti su città costiera Nahariya

Frammenti di un drone hanno colpito e danneggiato un edificio nella città israeliana di Nahariya. Lo riporta il Jerusalem Post citando l’esercito. Le sirene di allarme non sono suonate. L’Idf ha aggiunto che “l’incidente è concluso” ed è in corso un’indagine sull’accaduto.

07:57 Media: Netanyahu vuole rinviare matrimonio figlio per ragioni sicurezza

Il primo ministro Benjamin Netanyahu vuole posticipare le imminenti nozze del figlio Avner a causa di problemi di sicurezza dovuti alla guerra e alla minaccia dei droni. Lo riporta l’emittente pubblica israeliana Kan. Le nozze di Avner Netanyahu sono previste per il 26 novembre alla fattoria Ronit nella regione di Sharon, a nord di Tel Aviv. Secondo Kan il primo ministro avrebbe detto ai suoi collaboratori che tenere l’evento come previsto avrebbe potuto rappresentare un rischio per i partecipanti. L’ufficio di Netanyahu – viene spiegato – non ha al momento confermato la notizia.

07:54 Idf: Ieri colpiti oltre 100 obiettivi in Libano

Ieri Israele ha colpito oltre 100 obiettivi in Libano e ha ucciso decine di membri di Hezbollah con attacchi aerei. Lo afferma l’Idf. Tra gli obiettivi c’era anche il lanciarazzi utilizzato nel lancio che ha colpito e ucciso un uomo nella città di Ma’alot Tarshiha, ha aggiunto l’esercito.

06:55 Onu: “Non ci sono alternative a Unrwa”

Le Nazioni Unite hanno sottolineato che se Israele metterà in atto nuove leggi che tagliano i legami con l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), il governo israeliano dovrà soddisfare i loro bisogni in base al diritto internazionale. Il Segretario generale Antonio Guterres ha dichiarato in una lettera ottenuta dall’Associated Press che non ci sono altre alternative all’Unrwa. L’agenzia è stata un’ancora di salvezza durante la guerra tra Israele e Hamas a Gaza, e la legge israeliana “avrà conseguenze devastanti per i rifugiati palestinesi” a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Le agenzie delle Nazioni Unite per l’infanzia, la salute e la migrazione hanno anche sottolineato che l’Unrwa è la “spina dorsale” delle operazioni dell’organismo mondiale a Gaza, dove la popolazione ha fatto affidamento sui suoi aiuti alimentari d’emergenza e sui suoi centri sanitari durante la guerra. Israele ha affermato che alcuni dei 13.000 dipendenti dell’Unrwa a Gaza hanno partecipato agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 e ha anche accusato centinaia di dipendenti dell’Unrwa di avere legami con i militanti aggiungendo di aver trovato mezzi militari di Hamas all’interno o sotto le strutture dell’agenzia. Due leggi approvate lunedì potrebbero impedire all’Unrwa di continuare il suo lavoro. Anche gli Stati Uniti, il più stretto alleato di Israele, si sono uniti a molti governi e organizzazioni umanitarie nell’opporsi alla legge, che non entrerà in vigore prima di tre mesi. Guterres, nella lettera inviata alle autorità israeliane, ha spiegato che lo Stato ebraico è tenuto a garantire il soddisfacimento dei bisogni dei palestinesi, tra cui cibo, assistenza sanitaria e istruzione. E se Israele non fosse in grado di soddisfare tali bisogni, ha l’obbligo di consentire e facilitare le attività dell’Onu. Se le attività dell’Unrwa vengono limitate o interrotte, ha detto il segretario generale, Israele dovrà riempire il vuoto “per assicurare che i bisogni della popolazione siano soddisfatti”. L’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite Danny Danon ha risposto alla lettera dicendo: “Invece di condannare l’Unrwa per aver chiuso un occhio sul terrorismo e in alcuni casi per aver partecipato al terrorismo, le Nazioni Unite condannano Israele”.

06:48 Unrwa, interruzione operazione umanitaria a Gaza sarebbe disastro

“L’interruzione dell’operazione umanitaria a Gaza sarebbe un disastro all’interno di una serie di disastri a cui non è possibile immaginare”. Lo ha dichiarato il portavoce dell’Unrwa John Fowler aggiungendo che le altre agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali che distribuiscono aiuti a Gaza fanno affidamento sulla sua logistica e su migliaia di lavoratori.

06:28 Media: si tratta su proposta rilascio 11 ostaggi per un mese di tregua

Un mese di tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della liberazione di 11 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Sarebbe questa la proposta, avanzata dal Qatar, nell’ultima riunione a Doha per cercare di fermare i combattimenti in corso a Gaza. Lo riporta Channel 12 spiegando che nella proposta non si fa menzione della cessazione totale della guerra. Israele avrebbe avviato una discussione interna in merito mentre i mediatori aspettano ancora una risposta da parte di Hamas.

06:21 Media: inviati Biden in Israele per trattare tregua in Libano

Un funzionario israeliano ha dichiarato al Times of Israel che gli alti consiglieri del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Brett McGurk e Amos Hochstein, si recheranno oggi in Israele per incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu e altri funzionari israeliani per discutere di un possibile cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano. Secondo quanto spiegato presenteranno una proposta ufficiale di cessate il fuoco nel tentativo di chiudere un accordo che, secondo i funzionari israeliani e americani, potrà essere finalizzato entro poche settimane.

06:02 Almeno 143 vittime a Gaza in 24 ore dopo raid Israele

Almeno 143 palestinesi sono stati uccisi nelle ultime 24 ore a Gaza in seguito ai raid israeliani. Di questi 132 sono deceduti nella parte nord della Striscia. Lo afferma Al Jazeera citando fonti mediche.

