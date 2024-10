Si tratta del Derzhprom, noto anche come Palazzo dell'Industria

L’esercito russo ha colpito un edificio simbolo della città ucraina di Kharkiv, ferendo sette persone. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha dichiarato che a essere stato colpito è lo storico grattacielo di Derzhprom, noto anche come Palazzo dell’Industria, il quale era in fase di valutazione per l’inserimento nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. L’edificio è stato il primo grattacielo sovietico ed è considerato uno dei simboli del costruttivismo.

