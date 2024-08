Almeno cinque persone sono rimaste uccise tra cui una ragazzina di 14 anni

Almeno cinque persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un edificio residenziale a Kharkiv, in Ucraina. Tra i morti c’è anche una ragazzina di 14 anni. Le riprese mostrano il palazzo colpito avvolto da fiamme e colonne di fumo, assieme ad alcune auto parcheggiate, mentre in sottofondo si sentono le sirene. “L’attacco russo a Kharkiv è solo contro le persone, contro le case. Tutti i servizi sono coinvolti nelle operazioni di soccorso”, ha dichiarato in un post il presidente Volodymyr Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata