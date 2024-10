La manifestazione contro la vittoria dei filorussi di Sogno Georgiano

Migliaia di persone sono scese in piazza a nel centro di Tbilisi, in Georgia, contro i risultati delle elezioni che hanno visto riconfermarsi al potere Sogno Georgiano. La manifestazione, voluta dalla presidente della Georgia Salome Zourabichvili, accusa di brogli il partito filorusso conservatore, al governo da 12 anni, e proclamato vincitore con oltre il 54% dei consensi. Anche i leader delle quattro coalizioni di opposizione hanno invocato “nuove elezioni sotto amministrazione internazionale”. In piazza bandiere georgiane, ucraine ed europee.

