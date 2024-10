È successo a Villa Gesell, una cittadina turistica a 350 km a sud-est da Buenos Aires

Un hotel di dieci piani è crollato in Argentina, a Villa Gesell, una cittadina turistica a 350 km a sud-est da Buenos Aires. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare almeno sette persone che dormivano nell’edifcio e che al momento risultano ancora disperse, intrappolate sotto le macerie dell’edificio che fungeva da albergo. Il danno ha interessato anche una costruzione adiacente più bassa. Le cause dell’incidente rimangono sconosciute, ma i vicini hanno indicato che nel sito erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione.

