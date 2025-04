Immagine nytimes

Hamas chiede giustizia: "Prova inconfutabile dell'attacco a Mezzaluna Rossa". L'esercito israeliano: "Indagheremo a fondo"

Il New York Times ha pubblicato un video che mostra ambulanze e autopompe palestinesi contrassegnate e con le sirene di emergenza accese quando si sono trovate sotto il fuoco israeliano a Gaza alla fine del mese scorso, dopo che un portavoce militare ha affermato che i veicoli “sono stati identificati mentre avanzavano in modo sospetto verso le truppe dell’Idf senza fari o segnali di emergenza”.

Secondo le informazioni, il video è stato scoperto sul cellulare di uno dei 15 medici palestinesi uccisi nell’incidente e che, secondo l’Onu, sono stati sepolti in una fossa comune. Nella dichiarazione di questa settimana, il portavoce dei media internazionali dell’Idf, il tenente colonnello Nadav Shoshani, ha affermato che l’esercito “non ha attaccato casualmente un’ambulanza il 23 marzo” e che “in seguito a una valutazione iniziale, è stato stabilito che le forze avevano eliminato un agente militare di Hamas, Mohammad Amin Ibrahim Shubaki, che aveva preso parte al massacro del 7 ottobre, insieme ad altri otto terroristi di Hamas e della Jihad islamica”.

Hamas: “In video prova inconfutabile attacco a Mezzaluna Rossa”

Hamas ha chiesto giustizia per l’attacco israeliano ai medici della Mezzaluna Rossa, dopo che un video ha mostrato che le ambulanze colpite avevano le sirene di emergenza accese. “Questa prova visiva inconfutabile infrange le bugie inventate dall’occupazione sul ‘movimento sospetto’, dimostrando un sistematico attacco al personale umanitario e costituendo un omicidio premeditato ai sensi del diritto internazionale. Chiediamo giustizia internazionale per le vittime di questo crimine atroce”, si legge in una dichiarazione di Hamas, come riporta Al Jazeera.

Le prove video mostrano medici palestinesi che indossano uniformi altamente riflettenti e un’ambulanza della Mezzaluna Rossa chiaramente identificabile che viene colpita dalle forze israeliane. Il video sembra contraddire una versione dell’incidente da parte dell’esercito israeliano secondo cui “sono stati identificati diversi veicoli non coordinati che avanzavano in modo sospetto verso le truppe dell’esercito israeliano senza fari o segnali di emergenza”.

Idf dopo video Nyt: “Indagheremo a fondo su attacco a Mezzaluna Rossa”

La Forza di difesa israeliana (Idf) ha promesso di indagare “a fondo” sull’incidente avvenuto a Rafah, nella parte meridionale di Gaza, il 23 marzo scorso, durante il quale le truppe hanno aperto il fuoco sulle ambulanze della Mezzaluna Rossa e su un camion dei pompieri. Secondo le informazioni, i corpi di 15 soccorritori sono stati trovati in una fossa comune. “La sparatoria contro il convoglio di ambulanze a Tel Sultan il 23 marzo è oggetto di un’indagine approfondita”, ha affermato l’esercito, come riporta Times of Israel.

“Tutte le affermazioni, compresa la documentazione pubblicata, saranno esaminate attentamente e in modo approfondito, per comprendere la condotta delle truppe nell’incidente”, ha spiegato ancora l’Idf. La risposta dell’esercito è arrivata dopo che il New York Times ha pubblicato un video che mostra come le ambulanze e un camion dei pompieri erano chiaramente segnalati e avevano le sirene accese quando le truppe israeliane hanno aperto il fuoco, contraddicendo il resoconto iniziale dell’incidente fornito da Israele.

