Il vicepremier: "C'è preoccupazione per la situazione in generale"

Per quanto riguarda il Medioriente “c’è preoccupazione per la situazione in generale. Abbiamo invitato e siamo convinti che l’Iran non farà un’altra contro reazione anche perché quella di Israele è stata mirata e di fatto gli stessi iraniani lo hanno lasciato capire al di là delle frasi di propaganda”. Lo dice il vicepremier, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea pubblica dell’Unione industriali a Torino.“Credo sia giusto, nell’interesse della pace, che l’Iran non compia altri atti e all’Iran chiediamo di fare sì che Hezbollah, Houthi e i loro sostenitori in Siria, i proxy, cessino gli attacchi a Israele e i rischi che fanno correre al traffico mercantile nel mar Rosso. Tutti devono fare la loro parte, anche Israele e bisogna arrivare a un cessate il fuoco“, aggiunge.

