Solo alcuni missili hanno superato la barriera dello Stato ebraica ma non hanno provocato danni

Contraerea di Israele in azione per intercettare le decine di razzi lanciati dal Libano, da Hezbollah. Le immagini in arrivo dalle alture del Golan sono spettacolari. La maggior parte dei missili sono stati intercettati, gli altri sono caduti nel deserto appiccando solo degli incendi tra i cespugli secchi senza provocare danni.

