Dopo la vittoria del partito filorusso Sogno Georgiano. Domani il premier ungherese Orban a Tbilisi

Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, chiede di investigare sui sospetti di brogli nelle elezioni in Georgia di sabato, in cui ha guadagnato la maggioranza il partito filorusso Sogno Georgiano con il 54% dei voti, un risultato non riconosciuto dalle opposizioni. “Dopo le elezioni parlamentari intendo mettere la Georgia all’ordine del giorno del Consiglio informale di Budapest. Prendiamo atto della valutazione preliminare dell’OSCE/ODIHR e invitiamo la Commissione elettorale centrale e le altre autorità competenti ad adempiere al loro dovere di indagare e giudicare in modo rapido, trasparente e indipendente le irregolarità elettorali e le relative accuse. Queste presunte irregolarità devono essere seriamente chiarite e affrontate”, ha scritto Michel su X. “Ribadiamo l’appello dell’Ue alla leadership georgiana affinché dimostri il suo fermo impegno nei confronti del percorso Ue del paese, anche in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di giugno e ottobre – ha aggiunto – un dialogo costruttivo e inclusivo tra tutti gli schieramenti politici è ora fondamentale. Il Consiglio di novembre valuterà la situazione e stabilirà i prossimi passi nelle nostre relazioni con la Georgia“.

Zourabichvili chiama alla protesta: “Risultato elettorale è un furto”

In concomitanza con le dichiarazioni di Michel la presidente della Georgia, Salome Zourabichvili, ha invitato i cittadini a scendere in piazza lunedì alle 19 nella via principale della capitale Tbilisi per protestare contro il risultato elettorale che, a suo dire, è una “falsificazione totale, un furto totale dei vostri voti”. Zourabichvili ha aggiunto che il Paese è vittima di una “operazione speciale” russa, schierandosi a fianco dell’opposizione per dire che non riconosceva i risultati del voto. Zourabichvili – riporta la Tass – ha sottolineato che la protesta sarà pacifica.

Domani il premier ungherese Orban a Tbilisi

Intanto il servizio stampa del capo del governo georgiano ha comunicato che il premier ungherese Viktor Orban si recherà in visita ufficiale a Tbilisi il 28 e 29 ottobre. Lo riporta Interfax. Martedì Orban dovrebbe incontrare il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze. Orban, dopo i primi exit poll, si era congratulato con il suo omologo georgiano per la vittoria del partito al governo ‘Sogno georgiano’.

