Cittadini alle urne per le elezioni parlamentari

Mostrano risultati contrastanti gli exit poll diffusi in Georgia subito dopo la chiusura dei seggi alle 20 locali. Le elezioni parlamentari per le quali si è votato oggi sono ritenute cruciali per il futuro del Paese nell’Ue. Secondo 2 sondaggi commissionati da tv vicine all’opposizione, l’opposizione sarebbe in testa, mentre la tv filogovernativa Imedi dà in testa il partito al potere Sogno georgiano. Il partito al governo è accusato dall’opposizione di essere filorusso e di voler sabotare il percorso di Tbilisi verso l’Ue. L’exit poll della tv Formula che sostiene l’opposizione, commissionato a Edison Research, dà Sogno georgiano al 40.9%, mentre il risultato cumulativo delle coalizioni d’opposizione supererebbe questo esito. Anche l’exit poll della tv Mtavari Arkhi, condotto da HarrisX, proietta una vittoria dell’opposizione: dà Sogno georgiano al 42%, il Movimento di unità nazionale al 13%, la Coalizione per il cambiamento al 18%, Strong Georgia al 9% e il partito Gakharia for Georgia all’8%. Prima delle elezioni Gakharia for Georgia, fondato dall’ex primo ministro Giorgi Gakharia, ha annunciato non si alleerà con nessuno ma sosterrà l’opposizione per formare un governo. Totalmente diverso lo scenario prospettato dalla tv pro-governo Imedi: il sondaggio che ha commissionato a Gorbi mostra una vittoria schiacciante di Sogno georgiano al 56,1%, mentre i voti cumulativi dell’opposizione si fermerebbero ben al di sotto e Gakharia for Georgia non supererebbe neanche la soglia di sbarramento del 5%.

Presidente: “Pro Ue vincono con 52% nonostante tentativi brogli”

“La Georgia europea sta vincendo con il 52% nonostante i tentativi di truccare le elezioni e senza i voti della diaspora. La Georgia ha dimostrato democrazia, europeità e maturità… Sono orgogliosa e fiduciosa nel nostro futuro europeo!”. Lo scrive su X la presidente della Georgia, Salome Zourabichvili.

