L'ente finanziario in una nota: "Necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria per garantire il ritorno dell'inflazione all'obiettivo"

Il Consiglio di amministrazione della Banca di Russia ha deciso di aumentare il tasso di riferimento di 200 punti base, portandolo così al 21% annuo. Lo si legge sul portale dell’ente finanziario. “L’inflazione è notevolmente superiore alle previsioni di luglio della Banca di Russia. Le aspettative di inflazione continuano ad aumentare. La crescita della domanda interna sta superando in modo significativo le capacità di espansione dell’offerta di beni e servizi”, si legge in merito all’annuncio della decisione, nell’ambito della quale si ritiene “necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria per garantire il ritorno dell’inflazione all’obiettivo e ridurre le aspettative di inflazione”.

