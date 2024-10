Al centro del vertice il cambiamento climatico

I capi di governo del Commonwealth sono arrivati a Samoa per partecipare al summit dell’organizzazione che riunisce gli Stati che in passato erano parte dell’Impero britannico. Al centro del vertice il cambiamento climatico che coinvolge principalmente i membri degli Stati insulari, con l’innalzamento delle temperature e di conseguenza delle acque degli oceani. Sarà presente anche Re Carlo III. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa non parteciperanno all’incontro dei 56 leader perché impegnati al Brics, il summit dei Paesi in via di sviluppo ospitato in questo periodo dal presidente russo Vladimir Putin. Anche il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annullato il suo viaggio a Samoa, a causa di alcune problematiche politiche che si stanno verificando nel Paese.

