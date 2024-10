Al vertice dei Paesi del Commonwealth si parlerà soprattutto della crisi climatica

Re Carlo III ha visitato un bosco di mangrovie nel villaggio Moata’a delle isole Samoa, dove ha parlato con i membri della comunità locale degli sforzi per ripristinare e proteggere l’ecosistema marino dell’arcipelago. Gli abitanti del luogo erano entusiasti che il loro villaggio fosse stato scelto per ospitare il monarca e si sono riuniti due ore prima mercoledì per attendere il suo arrivo.

È la prima volta che un’isola del Pacifico ospita il vertice biennale dei leader del Commonwealth. Più della metà dei membri del Commonwealth sono piccoli Paesi come Samoa, molti dei quali sono nazioni insulari tra le più minacciate dall’innalzamento dei mari. Il cambiamento climatico occuperà gran parte dell’agenda del vertice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata