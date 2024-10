Il leader Kim Jong Un a gennaio aveva chiesto la modifica del testo fondamentale del Paese

La Corea del Nord conferma che la sua costituzione recentemente rivisitata definisce, per la prima volta, la Corea del Sud come “uno stato ostile”. Il leader Kim Jong Un a gennaio aveva chiesto la modifica costituzionale per designare la Corea del Sud come principale nemico del paese, rimuovere l’obiettivo di un’unificazione coreana pacifica e definire la sfera sovrana e territoriale del Nord. L’agenzia di stampa ufficiale Kcna ha affermato che la costituzione “definisce chiaramente” la Corea del Sud “come uno stato ostile” quando ha riferito delle recenti demolizioni da parte del Nord di collegamenti stradali e ferroviari inutilizzati che un tempo collegavano la Corea del Nord alla Corea del Sud.

