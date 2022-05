La ministra degli Esteri tedesca in visita a Kiev annuncia la riapertura dell'ambasciata

L’Ucraina a un certo punto dovrebbe diventare un membro a pieno titolo dell’Unione europea, ma non potrebbero esserci scorciatoie per arrivare a essere membro Ue. È quanto ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante la sua visita in Ucraina. La Baerbock ha anche annunciato la riapertura dell’ambasciata della Germania a Kiev. Inizialmente la rappresentanza diplomatica porterà avanti “operazioni ristrette” e lavorerà con una “presenza minima”, ha riferito la ministra.

