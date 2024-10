I passeggeri sono stati avvertiti di non recarsi sul luogo

L’aeroporto di Birmingham, Regno Unito, è stato evacuato a seguito della segnalazione di un veicolo sospetto. Lo riferisce la polizia, citata dai media locali. I passeggeri sono stati avvertiti di non recarsi in aeroporto e tutti i voli sono stati sospesi. La polizia di West Midlands ha definito l’ordine di evacuazione una “misura precauzionale per garantire la sicurezza di passeggeri e staff”.

“Informazione per i clienti: la polizia è attualmente sul posto per occuparsi di un incidente. Le operazioni aeroportuali sono attualmente sospese. Si consiglia ai passeggeri di non recarsi in aeroporto in questo momento. I canali social media dell’aeroporto saranno aggiornati quando la situazione cambierà”, si legge in un post pubblicato su X dall’aeroporto di Birmingham.

CUSTOMER INFORMATION@WMPolice is currently on-site dealing with an incident. Airport operations are currently suspended.

Passengers are advised to NOT come to the airport at this time.

The Airport’s social media channels will be updated as and when the situation changes. pic.twitter.com/9tDEOq4Vlt

— Birmingham Airport (@bhx_official) October 23, 2024