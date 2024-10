La proposta del ministro Streeting contro l'obesità che 'frena l'economia', ok di Starmer

Il ministero della Salute del Regno Unito ha annunciato la sperimentazione nell’uso di farmaci per dimagrire, come Ozempic, per combattere la disoccupazione e aiutare il reinserimento nel mondo del lavoro. La proposta, pubblicata sul Telegraph, è arrivata dal ministro Wes Streeting del governo laburista guidato da Keir Starmer.

“Allargamento del girovita pesa sull’economia”

Streeting ha sottolineato come “l’allargamento del girovita” stia gravando sul Servizio sanitario nazionale, portando a sostegno del suo piano, prove dell’impatto dei farmaci per la perdita di peso sulla disoccupazione. “L’allargamento dei nostri girovita sta costando al Sistema sanitario nazionale 11 miliardi di sterline all’anno , persino più del fumo. E sta frenando la nostra economia”, ha scritto il ministro, “le malattie causate dall’obesità costringono le persone a prendersi in media quattro giorni di malattia in più all’anno, mentre molte altre sono costrette a lasciare il lavoro”. “I benefici a lungo termine di questi farmaci potrebbero essere monumentali nel nostro approccio alla lotta all’obesità”, ha aggiunto Streeting, “per molte persone, queste punture dimagranti cambieranno la vita, le aiuteranno a tornare al lavoro e alleggeriranno le richieste del nostro Sistema sanitario nazionale”. Ieri in un’intervista alla Bbc, anche il premier Starmer ha appoggiato l’idea: “Penso che questi farmaci possano essere molto importanti per la nostra economia e per la salute”.

