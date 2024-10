Secondo alcuni esperti interpellati dai media americani, però, potrebbe essere una violazione della legge

Elon Musk, il miliardario fondatore di Tesla e Space X, ha annunciato che metterà in palio 1 milione di dollari al giorno da destinare a uno degli elettori che firmeranno la petizione del suo comitato d’azione politica a sostegno della Costituzione. Domenica ha detto a un pubblico di McKees Rock, in Pennsylvania, durante la consegna del secondo assegno da 1 milione di dollari: “Dovete solo firmare una petizione in cui dite di credere nella Costituzione, e se già credete nella Costituzione, state solo firmando qualcosa in cui già credete e potete vincere 1 milione di dollari”.

L’offerta sta sollevando domande e allarmi tra alcuni esperti elettorali, secondo i quali è una violazione della legge collegare un’elargizione in denaro alla firma di una petizione che richiede anche la registrazione al voto alle prossime elezioni presidenziali Usa. Musk è un sostenitore e finanziatore della campagna elettorale del candidato repubblicano Donald Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata