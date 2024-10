Dopo l'Australia, i Reali britannici arrivano alle isole Samoa

Re Carlo III e la Regina Camilla hanno concluso la loro visita in Australia con un bagno di folla davanti alla Sydney Opera House martedì. L’ultimo impegno è stata l’ispezione delle navi della marina militare nel porto di Sydney, in un evento noto come “fleet review”. Dopo l’Australia, i Reali britannici arrivano alle isole Samoa.

