Alexandr Stoianoglo si è attestato al 26,3%

In Moldavia si andrà al ballottaggio fra la presidente uscente Maia Sandu, filo-occidentale, e il candidato Alexandr Stoianoglo, ex procuratore generale filo-russo. Nelle elezioni presidenziali che si sono tenute ieri, contestualmente al referendum sull’inserimento nella Costituzione del percorso verso l’Ue, Sandu è risultata in testa fra gli 11 candidati in corsa, con il 41,89% dei voti, mentre Stoianoglo si è attestato al 26,3%.

Ballottaggio il 3 novembre

Il vantaggio di Sandu, tuttavia, non è sufficiente a evitare il secondo turno, che sarebbe stato evitato solo in caso di vittoria di un candidato con maggioranza assoluta. Il ballottaggio si terrà il 3 novembre. Il doppio appuntamento elettorale di ieri era considerato un test cruciale per il Paese, una scelta fra un cammino Ue e uno verso la Russia.

