È testa a testa fra ‘sì’ e ‘no’ in Moldavia nel conteggio dei voti del referendum, tenutosi ieri, in cui i cittadini erano chiamati a decidere se inserire nella Costituzione il percorso di adesione all’Ue. Con oltre il 98% dei voti conteggiati, in base ai risultati preliminari il ‘sì’ è in vantaggio con il 50,08%, mentre il ‘no’ si attesta al 49,92%. Lo riportano i media locali. Il conteggio non è ancora stato ultimato.

Sandu: “Gruppi criminali hanno tentato di compromettere referendum”

Il risultato si è ribaltato nelle ultime ore, quando è iniziato il conteggio dei voti della diaspora, che tende a favorire il percorso verso l’Ue. Quando era stato scrutinato circa il 95% delle preferenze, il ‘no’ era in vantaggio con circa il 52% degli 1,2 milioni di voti, mentre il ‘sì’ si attestava al 47%. Quando è stato superato il 90% delle schede conteggiate, la presidente uscente Maia Sandu, filo-occidentale e in corsa per un nuovo mandato nelle presidenziali che si sono svolte contestualmente al referendum, ha accusato “gruppi criminali” di avere compromesso il referendum sull’Ue. “Gruppi criminali, che lavorano insieme a forze straniere ostili ai nostri interessi nazionali, hanno attaccato il nostro Paese con decine di milioni di euro, menzogne e propaganda, usando i mezzi più vergognosi per mantenere i nostri cittadini e la nostra nazione intrappolati nell’incertezza e nell’instabilità”, ha dichiarato Sandu. “Abbiamo prove evidenti che questi gruppi criminali miravano a comprare 300mila voti, una frode di dimensioni senza precedenti” e “il loro obiettivo era quello di minare un processo democratico“, ha aggiunto. I due appuntamenti elettorali cruciali di ieri – elezioni presidenziali e referendum sull’Ue – si sono svolti in un contesto in cui le autorità moldave accusano Mosca di avere intensificato una presunta campagna di ‘guerra ibrida’ per destabilizzare il Paese e far deragliare il suo percorso verso l’Ue. Le accuse includono quella il finanziamento di gruppi d’opposizione pro-Mosca, la diffusione di disinformazione, l’ingerenza nelle elezioni locali e il sostegno a uno schema di compravendita di voti.

Cremlino: “Sandu provi le sue accuse di interferenze”

La presidente moldava Maia Sandu, che ha accusato che alcuni “gruppi criminali” di avere compromesso il voto in Moldova, dovrebbe fornire le prove. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “In primo luogo, non viene detto di cosa si tratta. In secondo luogo, si tratta di accuse piuttosto gravi su questi ‘gruppi criminali’, e all’opinione pubblica dovrebbero essere presentate alcune prove. Se dice di non aver ricevuto voti a causa di alcuni ‘gruppi criminali’, dovrebbe presentare delle prove”, ha replicato Peskov.

Cremlino: “Anomalie in referendum su Ue”

Il Cremlino, per bocca del suo portavoce Dmitry Peskov, ha richiamato l’attenzione su quelle che ha definito “anomalie” nel conteggio dei voti in Moldavia per il referendum in cui i cittadini sono stati chiamati a decidere se inserire nella Costituzione il percorso di adesione all’Ue. “Gli indicatori che vediamo oggi, che stiamo monitorando, la dinamica dei loro cambiamenti, ovviamente, sollevano molte domande“, ha dichiarato Peskov, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe. “Quello che vediamo è, ovviamente, un tasso di crescita dei voti a favore di Sandu e di quei partecipanti al referendum che si esprimono a favore dell’orientamento verso l’Unione europea meccanico e difficile da spiegare”, ha dichiarato Peskov. “Qualsiasi osservatore che comprenda almeno un po’ l’essenza dei processi politici può registrare queste anomalie nella crescita dei voti”, ha aggiunto.

