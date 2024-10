La candidata democratica alla Casa Bianca durante un comizio a Grand Rapids, nel Michigan

Kamala Harris all’attacco di Donald Trump durante un comizio a Grand Rapids, nel Michigan. “Non ha un piano per affrontare i bisogni del popolo americano. E, come abbiamo visto, è concentrato solo su se stesso”, ha detto la candidata democratica alla Casa Bianca. “Ora si sottrae ai dibattiti e cancella le interviste. Ma dai… E sentite questa. Il suo stesso team di campagna ha recentemente affermato che è a causa della stanchezza. Beh, se si è esausti in campagna elettorale, ci si chiede se si è in grado di svolgere il lavoro più difficile del mondo. Per tutti questi motivi e altri ancora, siamo qui perché sappiamo che è ora di voltare pagina. È tempo di voltare pagina perché l’America è pronta a tracciare una nuova strada. L’America è pronta per una nuova e ottimistica generazione di leader”, ha aggiunto Harris.

