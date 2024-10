Il premier e la moglie Sara non erano a casa: non ci sono feriti

L’ufficio del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha fatto sapere che la residenza privata del premier a Cesarea è stata presa di mira stamattina da un attacco con un drone proveniente dal Libano e ha precisato che Netanyahu e la moglie Sara non erano in casa al momento dell’attacco e non ci sono stati feriti nell’incidente. Precedentemente l’Idf aveva riferito che tre droni sono stati lanciati stamattina dal Libano e uno di questi ha colpito un edificio a Cesarea, mentre gli altri 2 sono stati intercettati.

