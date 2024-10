La Guida suprema dell'Iran nel suo messaggio di condoglianze

A due giorni dall’annuncio della morte di Sinwar la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ricorda il leader di Hamas ucciso nella Striscia di Gaza dall’esercito di Israele, mentre il conflitto in Medioriente non si ferma. Dal Libano sabato mattina sono partiti alcuni droni diretti verso la città israeliana di Cesarea e avrebbero preso di mira la residenza privata del primo ministro Netanyahu che non era in casa. IN AGGIORNAMENTO

I droni lanciati contro Israele giungono nel contesto di un intensificarsi nelle ultime settimane della guerra fra Israele e gli Hezbollah libanesi, alleati di Hamas e sostenuti dall’Iran. Venerdì Hezbollah ha dichiarato di voler lanciare una nuova fase di combattimenti inviando più missili guidati e droni esplosivi verso Israele. Il leader storico del gruppo libanese, Hassan Nasrallah, è stato ucciso in un attacco aereo israeliano a Beirut il 27 settembre e Israele ha inviato truppe di terra in Libano all’inizio di ottobre. Anche tra Israele e Hamas a Gaza è in corso una situazione di stallo: entrambi hanno manifestato resistenza a porre fine alla guerra dopo l’uccisione del leader di Hamas, Yahya Sinwar. Oggi la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che la morte di Sinwar è stata una perdita dolorosa, ma ha sottolineato che Hamas è andata avanti nonostante l’uccisione di altri leader militanti palestinesi prima di lui: “Hamas è vivo e resterà vivo”, ha detto Khamenei.

10:02 Drone Israele attacca auto in Libano, 2 morti

L’esercito israeliano (Idf) ha preso di mira un’auto in Libano con un drone sull’autostrada che collega Jounieh a Beirut nella zona di Kisrawan e 2 persone sono morte. Lo riporta il giornale libanese L’Orient-Le Jour.

09:38 Ufficio di Netanyahu conferma, casa premier presa di mira da drone

L’ufficio del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha confermato che la residenza privata del premier a Cesarea è stata presa di mira stamattina da un attacco con un drone proveniente dal Libano e ha precisato che Netanyahu e la moglie Sara non erano in casa al momento dell’attacco e non ci sono stati feriti nell’incidente. Lo riporta il Times of Israel. Precedentemente l’Idf aveva riferito che 3 droni sono stati lanciati stamattina dal Libano contro Israele e uno di questi ha colpito un edificio a Cesarea, mentre gli altri 2 sono stati intercettati. L’Idf ha aggiunto che sono stati questi droni a far scattare le sirene nell’area di Tel Aviv e che l’esercito esclude un attacco nella zona della capitale.

09:19 Un drone da Libano colpisce Cesarea, l’obiettivo sarebbe la casa di Netanyahu

Tre droni sono stati lanciati dal Libano contro Israele e uno di questi ha colpito un edificio a Cesarea, senza provocare feriti. Lo ha riferito l’esercito israeliano (Idf), aggiungendo che gli altri 2 droni sono stati intercettati. Secondo la testata saudita Al-Hadath, uno dei droni ha preso di mira la residenza privata del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Cesarea. Il Times of Israel riferisce di post sui social network secondo cui l’edificio colpito a Cesarea sarebbe parte della casa di Netanyahu. Secondo una fonte dell’ufficio di Netanyahu citata da Al-Hadath, il premier non era a casa nel momento dell’esplosione del drone.

7: 19 Khamenei, Hamas resta vivo nonostante martirio Sinwar

“L’eroico mujahid, il comandante Yahya Sinwar, si è unito ai suoi compagni martirizzati” e “la sua perdita è ovviamente dolorosa per il fronte della resistenza, ma questo fronte non ha smesso di avanzare con il martirio di figure di spicco come lo sceicco Ahmed Yassin, Fathi Shaghaghi e Ismail Haniyeh, e non si fermerà affatto con il martirio di Sinwar. Hamas è vivo e resterà vivo“. Lo ha detto la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, nel suo messaggio di condoglianze per l’uccisione del leader di Hamas Yahya Sinwar da parte di Israele.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata