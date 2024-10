Nel video si sente una donna dire: "Non respira, ha una disabilità, non respira"

Un altro video shock dagli Stati Uniti: nelle immagini girate dalla bodycam degli agenti si vede un uomo nero e sordo ripetutamente colpito con un taser dagli agenti di polizia di Phoenix. L’episodio risale a quasi due mesi fa, quando la polizia ha risposto a una chiamata secondo cui l’uomo aveva commesso un’aggressione in un minimarket. Nelle immagini si sentono gli agenti urlare “taser, taser” e “metti le mani dietro la schiena”. Più avanti, si sente l’uomo, immobilizzato, respirare con difficoltà mentre una donna in lontananza dice “non respira, ha una disabilità” e rivolgendosi all’uomo dice “sono qui, sono qui, guardami”.

L’uomo, Tyron Scott McAlpin, 34 anni, è stato accusato di resistenza all’arresto e aggressione aggravata. Secondo la polizia, un agente ha riportato una ferita alla mano colpendo McAlpin, mentre McAlpin ha morso la mano di un altro agente durante la lotta. Anche se McAlpin è stato arrestato perché sospettato di aver aggredito un uomo al minimarket, non è stato accusato di aver aggredito l’uomo. L’uomo ha detto alla polizia che McAlpin, che stava camminando nelle vicinanze, era l’uomo che lo aveva colpito in faccia. Un agente ha raggiunto McAlpin in un parcheggio vicino ed è subito iniziata una colluttazione. All’udienza in tribunale, uno degli agenti ha testimoniato che tutto si sarebbe potuto evitare se McAlpin avesse indicato di essere sordo, ha riferito la ABC-15. McAlpin si è dichiarato non colpevole delle accuse che coinvolgono gli agenti. Il Dipartimento di polizia di Phoenix non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento dell’Associated Press martedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata