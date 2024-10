Vertice internazionale sui conflitti in Medioriente e Ucraina

A Bruxelles il primo vertice tra i leader dell’UE e dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG). L’incontro internazionale è stato co-presieduto dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dall’emiro del Qatar, Sua Altezza lo Sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, presidente di turno del CCG. Il meeting offre all’UE l’opportunità di sviluppare un partenariato più stretto con il CCG e i suoi Stati membri (Emirati arabi uniti, Regno del Bahrein, Regno dell’Arabia Saudita, Sultanato dell’Oman, Stato del Qatar e Stato del Kuwait), partner geostrategici in una difficile congiuntura geopolitica. La discussione verte soprattutto su come far progredire la cooperazione in materia di: principali sfide globali comuni, cooperazione economica, compresi scambi e investimenti, energia, sostenibilità e clima, connettività e contatti interpersonali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata