Si tratta di una trattoria a Shengjin, che raccoglie 70 ritratti della premier

Apre in Albania, a Shengjin, una trattoria ‘a tema’ Giorgia Meloni. Al suo interno oltre 70 ritratti della presidente del Consiglio Italiana, nelle vicinanze del luogo dove è stato aperto uno dei centri per migranti richiedenti asilo gestito dall’Italia su suolo albanese. “Non ci siamo tanto abituati in Italia”, spiega un turista italiano arrivato per pranzo nel ristorante. Al suo interno, sono presenti anche ritratti dell’omologo albanese di Meloni, Edi Rama. Una nave della Marina italiana è arrivata proprio mercoledì 16 ottobre al porto albanese di Shengjin per portare con sé il primo gruppo di 16 migranti intercettati in acque internazionali.

