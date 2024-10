Le autorità fanno i conti con la devastazione lasciata dai tornado

La devastazione degli uragani Helene e Milton è ancora in fase di conteggio mentre una fascia della Florida cerca di fare i conti con i danni causati dalle tempeste a così breve distanza. I riservisti dell’Air National Guard della Florida si sono riuniti presso un centro di distribuzione alimentare nel campus dell’Hillsborough Community College a Brandon per caricare le scorte nelle auto dei residenti sfollati dall’uragano Milton. I centri sono stati istituiti per aiutare centinaia di migliaia di persone sulla costa orientale della Florida colpite dall’uragano. Milton è arrivato poco dopo l’uragano Helene, un evento senza precedenti che ha costretto molti residenti dello Stato americano a spostarsi.

