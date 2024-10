Le stime dei danni oscillano tra i 50 e gli 80 miliardi dollari

Il Presidente americano Joe Biden è arrivato in Florida per visitare le zone colpite dall’uragano Milton. Nel frattempo, il capo della Casa Bianca ha sollecitato il Congresso ad approvare ulteriori fondi per i disastri naturali. Secondo le stime di Moody’s Analytics, i danni provocati dall’uragano oscillano tra i 50 e gli 85 miliardi di dollari.

