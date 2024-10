L'associazione dei sopravvissuti a Hiroshima e Nagasaki ha vinto il premio per il 2024

I funzionari di Nihon Hidankyo, l’organizzazione giapponese dei sopravvissuti ai bombardamenti atomici statunitensi su Hiroshima e Nagasaki, hanno tenuto una conferenza stampa sabato, il giorno dopo che il gruppo è stato annunciato come destinatario del Premio Nobel per la Pace di quest’anno. “All’inizio ero semplicemente sorpreso e non ho sentito veramente la gioia,” ha detto Terumi Tanaka, co-presidente di Nihon Hidankyo e sopravvissuto al bombardamento atomico di Nagasaki, durante la conferenza a Tokyo. “Ma stamattina ho capito che era vero e sto iniziando a sentire la felicità“, ha aggiunto. Alcuni membri hanno partecipato alla conferenza via videochiamata. L’organizzazione è stata premiata per il suo attivismo decennale contro le armi nucleari. “Siamo in una situazione in cui c’è la possibilità di uso delle armi nucleari, e non sembra che le armi nucleari verranno abolite presto,” ha dichiarato Tanaka. “Ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo tramandare la conoscenza sulle armi nucleari e ciò che abbiamo fatto alle generazioni più giovani,” ha aggiunto. I sopravvissuti, noti come Hibakusha, vedono questo premio e l’attenzione internazionale come la loro ultima opportunità per trasmettere il loro messaggio alle nuove generazioni.

