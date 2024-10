Sono almeno 14 le vittime confermate in tutto lo Stato

In alcune città costiere della Florida i residenti hanno attraversato, sui mezzi della polizia, le strade allagate per valutare i danni alle loro case dopo il passaggio dell’uragano Milton che si è abbattuto sulle comunità generando una raffica di tornado. Alcuni abitanti della contea di Pinellas, colpita duramente dalla perturbazione, sono stati evacuati successivamente a causa delle inondazioni che hanno allagato le strade e interrotto le linee elettriche. Sono almeno 14 le vittime confermate in tutto lo Stato della Florida a causa del passaggio dell’uragano Milton di cui almeno cinque dovute ai tornado nella contea di St.Lucie. La perturbazione – viene spiegato da Nbc News – ha scaricato così tanta pioggia su alcune parti della zona di Tampa Bay da essere considerato un evento che si verifica 1 volta ogni 1000 anni.

