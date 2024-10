Rappresentanti dell'associazione “World Central Kitchen” presenti a Beirut

I volontari di Beirut si sono ritrovati in una piccola cucina a mescolare un pentolone di lenticchie e riso per preparare i pasti caldi per gli sfollati in Libano. Tutti indossano la maglietta “World Central Kitchen”. L’associazione distribuisce cibo gratuito in tutto il Libano da quando, un anno fa, è iniziata la guerra a Gaza e gli attacchi tra Israele e Hezbollah hanno causato molti sfollati nel sud del Paese. Ma dopo l’escalation delle ostilità da parte di Israele a settembre e la successiva invasione del sud, l’ONG ha intensificato i suoi sforzi di soccorso. Oggi distribuisce 50.000 pasti al giorno in tutto il Libano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata