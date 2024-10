Il presidente ucraino diretto in Germania per continuare a illustrare il "piano per la vittoria" ai suoi principali alleati

Prosegue il mini-tour organizzato in 48 ore in Europa dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, per illustrare ai principali alleati i dettagli del ‘Piano per la vittoria’ di Kiev. Dopo aver fatto tappa a Londra, a Parigi e a Roma, il leader ucraino è diretto in Germania dove incontrerà il cancelliere Scholz. Non prima però di aver fatto un passaggio da Papa Francesco. Ieri l’incontro con la premier Meloni che ha nuovamente ribadito il sostegno italiano alla causa ucraina.

LA DIRETTA

11:01 Zelensky dona a Papa dipinto su massacro Bucha, 35 minuti di colloquio

Un dipinto a olio raffigurante “Il massacro di Bucha. La storia di Marichka”: è il dono che Volodymyr Zelensky ha donato a Papa Francesco, nel corso del loro incontro di stamani in Vaticano. Il Pontefice ha ricevuto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Vaticano. L’incontro, iniziato alle 9.45, è terminato intorno alle 10.20, i due hanno avuto un colloquio durato poco più di 30 minuti. Il Santo Padre ha donato al presidente ucraino una fusione in bronzo di un fiore che nasce, con la scritta “La pace è un fiore fragile”, il Messaggio per la Pace di quest’anno, i volumi dei documenti papali, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev, il volume Perseguitati per la verità, i greco-cattolici ucraini dietro la cortina di ferro.

09:55 Arrivato presidente ucraino Zelensky per incontro con Papa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Vaticano per l’udienza con Papa Francesco. Si tratta del terzo incontro fra i due

09:25 Kiev: Mosca ha trasferito 50mila soldati nel Kursk

La Russia ha trasferito circa 50.000 soldati nella regione di Kursk “indebolendo la sua posizione sul fronte” in Ucraina. Lo ha affermato Oleksandr Syrsky, comandante in capo delle forze armate di Kiev. Lo riporta Unian. “Sappiamo che circa 50.000 soldati provenienti da altre aree sono stati trasferiti nella direzione di Kursk”, ha dichiarato.

09:23 Oggi Zelensky a Berlino, incontrerà Scholz e Steinmeier Francoforte

Oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è atteso a Berlino. Dopo aver incontrato ieri a Roma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Zelensky sarà ricevuto dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz intorno alle 14.15. In Cancelleria, il presidente ucraino vuole presentare il suo ‘piano di vittoria’. Successivamente è previsto un incontro con il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier al Palazzo Bellevue. I colloqui con Scholz e con Steinmeier verteranno sul sostegno continuo all’Ucraina e la fornitura di armi a Kiev, ma anche sugli sforzi per trovare una soluzione pacifica. Zelensky inizialmente voleva prendere parte a un vertice sulla situazione in Ucraina sabato presso la base aerea americana di Ramstein in Renania-Palatinato. Tuttavia, questo incontro è stato rinviato dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annullato una visita di stato in Germania a causa dell’uragano Milton. Zelensky ha incontrato giovedì a Londra il primo ministro britannico Keir Starmer e il segretario generale della Nato Mark Rutte. Successivamente ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi prima di recarsi a Roma per incontrare Meloni. Durante il suo viaggio in Europa, Zelensky ha lanciato un appello per ulteriore sostegno nella lotta contro le truppe russe.

09:12 Lavrov: ancora no proposte serie per risoluzione conflitto

Non sono ancora arrivate proposte serie per risolvere il conflitto ucraino. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Lo riporta Ria Novosti. “Finora non abbiamo riscontrato nulla di serio le dichiarazioni dei politici. Nel frattempo sul terreno vediamo come le nostre forze armate risolvono costantemente i compiti assegnati”, ha detto in una conferenza stampa dopo il 19esimo vertice dell’Asia orientale.

08:46 Kiev: missili balistici su Odessa, almeno 4 vittime

Le truppe russe hanno attaccato la regione Ucraina di Odessa con missili balistici. “E’ stato distrutto un edificio di due piani. Sono morte quattro persone fra cui un’adolescente”, ha affermato il governatore locale Oleh Kiper su Telegram. Ci sarebbero ancora persone sotto le macerie e i soccorritori sono al lavoro. Tra le vittime – riporta Ukrainska Pravda – ci sono una donna di 43 anni, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 16 anni. Un’altra donna è morta in ospedale per le ferite riportate.

08:29 Putin: “Formazione nuovo ordine mondiale è irreversibile”

“Le relazioni internazionali sono entrate in un’era di cambiamenti fondamentali: un nuovo ordine si sta formando nel mondo, riflettendo la diversità del pianeta, e questi processi non possono essere fermati”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando al forum internazionale ‘I rapporti tra tempi e civiltà’ in Turkmenistan. Lo riporta la Tass. Il leader del Cremlino ha aggiunto che Mosca “sostiene la più ampia discussione internazionale possibile sui parametri di interazione nel mondo multipolare emergente ed è aperta a discutere le questioni relative alla costruzione di un nuovo ordine mondiale con tutti i nostri amici, partner e persone che la pensano allo stesso modo”.

