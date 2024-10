Il leader di Kiev in visita nella capitale tedesca

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha promesso ulteriori aiuti militari al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita oggi a Berlino nell’ambito del suo nuovo tour europeo. Un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di oltre 600 milioni di euro è stato appena promesso all’Ucraina. Il pacchetto include, tra le altre cose, il quinto sistema di difesa aerea Iris-T Slm, veicoli da combattimento di fanteria, carri armati principali, obici semoventi, munizioni di artiglieria e droni.

“Entro la fine dell’anno, con il sostegno dei nostri partner Belgio, Danimarca e Norvegia, consegneremo all’Ucraina anche ulteriori aiuti militari del valore di circa 1,4 miliardi di euro“, ha annunciato Scholz che ha aggiunto: “Sono lieto che questa settimana, da parte degli Stati membri europei, abbiamo aperto la strada al contributo per l’Ucraina. Tutto ciò dimostra due cose: in primo luogo, l’Ucraina può contare su di noi, in secondo luogo, è un chiaro messaggio a Putin: il gioco del tempo non funzionerà, noi continueremo a sostenere l’Ucraina”. “Il nostro piano che presenterò oggi prevede passi molto mirati e realistici a nostro avviso che potrebbero spostare la situazione verso una pace reale. L’Ucraina vuole, come nessun altro paese, la guerra finisca. Possiamo imporre la pace alla Russia e questo potrebbe accadere già nel corso del prossimo anno, nel 2025″ ha concluso il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

