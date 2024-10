Il contestato provvedimento è stato deciso dal presidente Milei

Centinaia di studenti argentini hanno protestato fuori dal Parlamento di Buenos Aires durante una sessione in cui le forze di governo e loro alleati hanno confermato il veto imposto dal presidente Javier Milei a stanziamenti per migliorare gli stipendi degli insegnanti e il bilancio delle università pubbliche. Il partito al governo, in forte svantaggio numerico al Congresso, è riuscito a ottenere l’appoggio della forza conservatrice PRO guidata dall’ex presidente Mauricio Macri, così come di alleati ‘di circostanza’ di alcune province per proteggere il veto.

