Il presidente ucraino ha incontrato il primo ministro Andrej Plenkovic

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è in Croazia dove ha incontrato il primo ministro Andrej Plenkovic prima di partecipare al terzo vertice Ucraina-Europa sud-orientale. “Con il Primo Ministro Plenkovic, discuteremo di ulteriore cooperazione in materia di difesa, riabilitazione dei nostri soldati feriti in prima linea, nonché della ripresa dell’Ucraina“, ha scritto Zelensky su X. ” Al vertice nel formato ‘Ucraina+12’, discuteremo degli sforzi internazionali per implementare la ‘Formula di pace’, la nostra risposta congiunta con i partner alle sfide della sicurezza, nonché la cooperazione nel percorso verso l’Unione europea e la Nato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata