Seconda riunione annuale per il parlamento della Corea del Nord che, come riporta l’agenzia ufficiale di Pyongyang, Kcna, ha nominato il nuovo ministro della Difesa No Kwang Chol. La seduta si è tenuta alla Mansudae Assembly Hall di Pyongyang. Assente il leader Kim Jong Un mentre invece ha preso parte il premier Kim Tok Hun.

