Quasi 9 milioni di persone sono state chiamate alle urne

Si continua a scrutinare in Kashmir, dopo il recente voto per l’elezione dei membri dell’Assemblea legislativa locale della regione controllata dall’India. Si tratta delle prime consultazioni da quando il governo del Primo Ministro indiano Narendra Modi ha privato la regione del suo status speciale cinque anni fa. Migliaia di poliziotti e soldati paramilitari hanno pattugliato le strade e sorvegliato i 28 centri di scrutinio, mentre i funzionari conteggiavano i voti. Il risultato finale è atteso per la giornata di oggi. Quasi 9 milioni di persone sono state chiamate alle urne.

