Il portavoce del ministero degli Esteri dell'Iran, Esmaeil Baghaei, ha condannato gli ultimi attacchi di Israele nella Striscia di Gaza e in Libano

“I recenti attacchi” di Israele “contro luoghi sacri, scuole, moschee e centri medici in Palestina e in Libano, con armi fornite dagli Stati Uniti, ricordano all’opinione pubblica i crimini dell’Isis”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Esmaeil Baghaei, condannando gli ultimi attacchi di Israele nella Striscia di Gaza e in Libano. Il portavoce ha aggiunto che la comunità globale dovrebbe agire “in modo serio ed efficace” contro quello che ha definito “l’Hitler dell’età moderna”, riferendosi al premier israeliano Benjamin Netanyahu e ai “capi criminali del regime sionista”. “La continuazione della politica di terrore e di uccisioni di massa contro la nazione palestinese oppressa, che è stata sfollata dalle proprie case e si è rifugiata in luoghi di culto, centri culturali e medici, è un chiaro esempio di crimine di guerra e di crimine contro l’umanità ed è opportuno che la comunità mondiale si occupi dell’Hitler dell’età moderna”, cioè “si occupi in modo serio ed efficace di Netanyahu e dei leader criminali del regime sionista”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata