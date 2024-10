L'ayatollah pronuncerà un sermone pubblico da Teheran. Intanto in Libano nelle ultime 24 ore 37 persone sono state uccise e 151 sono rimaste ferite

Non si placano i raid di Israele sul Libano. Nelle ultime 24 ore 37 persone sono state uccise e 151 sono rimaste ferite, fa sapere il ministero della Sanità di Beirut citato da Al Jazeera. L’obiettivo dell’incursione sarebbe stato Hashem Safieddine, capo del consiglio esecutivo di Hezbollah e successore di Hassan Nasrallah, ucciso la scorsa settimana. Nel frattempo il leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, si prepara a guidare le preghiere del venerdì e a pronunciare un sermone pubblico che potrebbe far luce sui piani della Repubblica islamica dopo il massiccio attacco missilistico contro lo Stato ebraico. Il raro sermone del venerdì di Khamenei – il primo in quasi cinque anni – arriva a tre giorni dal primo anniversario della guerra tra Israele e Hamas, innescata dall’attacco del 7 ottobre del gruppo estremista palestinese sostenuto da Teheran.

Il leader iraniano (che detiene la massima autorità nel Paese) guiderà i musulmani in preghiera nella moschea Imam Khomeini Grand Mosalla nel centro della Capitale, secondo il suo sito web ufficiale. Seguirà “una cerimonia di commemorazione” alle 10:30 (ora locale) per Nasrallah. Khamenei ha guidato l’ultima preghiera del venerdì nel gennaio 2020 dopo che l’Iran ha sparato missili contro una base dell’esercito statunitense in Iraq, in risposta a un attacco che uccise l’allora comandante delle Guardie Rivoluzionarie Qassem Soleimani.

Idf: in raid a Tulkarem ucciso il capo locale di Hamas

L’Idf e lo Shin Bet, intanto, hanno fatto sapere che il capo di Hamas a Tulkarem e diversi altri agenti sono stati uccisi questa sera in un raid aereo in Cisgiordania. Secondo l’esercito, l’offensiva effettuata da un jet da combattimento aveva come obiettivo Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi, un alto comandante del gruppo che stava pianificando un attacco terroristico “nell’immediato futuro”. Secondo le forze dello Stato ebraico, il mese scorso Oufi avrebbe organizzato e guidato un tentativo di attacco con un’autobomba vicino all’insediamento di Ateret e sarebbe stato coinvolto nella fornitura di armi ad altri terroristi che hanno recentemente compiuto numerose aggressioni in Cisgiordania e in Israele, tra cui quelli che hanno causato il ferimento di civili israeliani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata