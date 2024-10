Intanto l'Idf si prepara a rispondere a Teheran "in maniera seria e significativa"

L’ex presidente Usa e candidato repubblicano per la Casa Bianca, Donald Trump, nel corso di un comizio a Fayetteville, in North Carolina, ha dichiarato che Israele dovrebbe colpire i siti nucleari dell’Iran. In riferimento al presidente Usa Joe Biden, Trump ha detto: “gli hanno chiesto, cosa pensi dell’Iran, lo colpiresti? E lui, ‘purché non colpiscano il nucleare’. Ma è questo quel che uno vuole colpire no?”. E ancora: la risposta sarebbe dovuta essere “Colpisci prima le armi nucleari e poi preoccupati del resto“.

Idf: “Risposta a Iran sarà seria e significativa”

L’esercito israeliano (Idf) sta pianificando una risposta all’attacco missilistico balistico dell’Iran dell’1 ottobre contro Israele e avverte che sarà “seria e significativa”. Lo riporta il Times of Israel, aggiungendo che l’Idf ha dichiarato che l’attacco iraniano, condotto con circa 200 missili balistici, “avrà delle conseguenze“.

