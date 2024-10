La donna era al telefono con la figlia quando la 24enne è stata rapita

Meirav Leshem Gonen, la madre di una giovane donna di 24 anni rapita e ancora in ostaggio a Gaza dall’attacco di Hamas del 7 ottobre, racconta come la sua vita sia cambiata drasticamente da quel momento. “Hanno sparato a mia figlia e l’hanno presa in ostaggio. Ho sentito tutto al telefono. Quindi questo giorno, il 7 ottobre, è il giorno in cui mi sveglio ogni mattina. Non è il lunedì. È ogni mattina da quel giorno in poi”, ha detto la donna all’emittente britannica Sky. “Penso che la voce dei prigionieri ancora nelle mani di Hamas, beh, loro non possono parlare e noi siamo la voce per loro”, ha aggiunto Leshem Gonen, convinta che Romi sia viva.

