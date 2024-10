Porta di Brandeburgo, Torre della Televisione e Cattedrale illuminati per dieci notti

In occasione del ‘Festival delle Luci‘ migliaia di persone hanno assistito alle particolari illuminazioni di famosi monumenti ed edifici iconici di Berlino come la Porta di Brandeburgo, la Torre della Televisione e la Cattedrale. Acquari di pesci, danze e insetti sono stati proiettati sugli edifici per celebrare il 20° anniversario della rassegna. Per dieci notti, monumenti storici, edifici iconici e luoghi popolari della capitale tedesca illumineranno la città, uniti dal tema “Celebrare la libertà”.

